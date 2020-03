Covid-19 : Le Tchad réceptionne un important don en provenance de Chine

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a réceptionné vendredi soir à l'aéroport international de N'Djamena, le lot de matériel médical offert par les fondations Ali Baba et Jack Ma.



L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, le représentant de l'OMS, la représentante de l'UA, le conseiller en charge de la santé à la Présidence de la République, et des techniciens du ministère de la Santé publique étaient également présents à l'aéroport pour la réception de cet important don sanitaire.



Le don est composé de 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection, 1000 boucliers transparents faciaux et 20.000 kits de test. Il a été acheminé grâce au concours de la compagnie Ethiopian Airlines.



Le ministre de la Santé publique a, au nom gouvernement tchadien, remercié la Chine pour ce geste louable.



Les fondations Jack Ma et Alibaba ont fait un don d'équipement médical COVID-19 à tous les États membres de l'Union africaine.