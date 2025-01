INTERNATIONAL

Crash du Boeing 737-800 de Jeju Air : une nouvelle piste s'ouvre

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Janvier 2025

Les enquêteurs sud-coréens chargés de déterminer les causes du crash du Boeing 737-800 de Jeju Air, survenu en Corée du Sud le mois dernier, viennent de faire une découverte troublante. Des sources proches de l'enquête ont révélé que des plumes d'oiseaux et du sang ont été retrouvées non seulement dans un moteur, comme annoncé initialement, mais dans les deux réacteurs de l'appareil.