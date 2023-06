Crise des réfugiés : le Tchad déplore le manque de mobilisation de la communauté internationale

Le Tchad est devenu un point de refuge pour de nombreux réfugiés soudanais, confrontant le pays à des crises internes liées à la rareté de ses ressources. Cette situation risque de compromettre les engagements politiques pris par le pays en cette période de transition, où les attentes sont nombreuses. Malgré la réaction rapide de certaines organisations, le Premier Ministre exprime sa crainte quant à la persistance de la crise au Soudan et à ses conséquences sur les ressortissants soudanais et tchadiens, ainsi que sur l'économie tchadienne déjà fragile.



Dans ce contexte, le gouvernement de la République du Tchad, par la voix du premier ministre, sollicite l'appui massif des pays et organisations représentés lors de cette communication. Il est urgent de convoquer une conférence internationale ou une table ronde afin de mobiliser des fonds destinés à aider le Tchad à relever les multiples défis liés à la gestion des réfugiés, en cette période de début des pluies, plaide Saleh Kebzabo. Ces fonds seraient utilisés pour fournir une assistance psychosociale, alimentaire, sanitaire, éducative, d'installation et d'hébergement.



Le premier ministre a souligné les efforts déjà entrepris par le gouvernement tchadien. Jusqu'au 17 mai 2023, 1238 ressortissants tchadiens, 122 Centrafricains et 45 Nigériens ont été rapatriés au Tchad et à Bangui grâce à la flotte aérienne et terrestre, ainsi qu'à l'autorisation d'atterrissage accordée aux avions transportant le personnel des agences des Nations Unies et des acteurs humanitaires, par le biais du couloir humanitaire.