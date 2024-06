Décès d'étudiants tchadiens en Guinée : L'AEETG consternée et appelle à une action concertée

M. Hassan Adoum Outman, étudiant en 3ème année d'informatique à l'Université Kofi Annan de Guinée, est décédé le 8 juin 2024 à Conakry. Les causes du décès n'ont pas encore été communiquées.



Ce décès tragique fait suite à celui de M. Sana MAHO ARSÈNE, étudiant en 5ème année de médecine dans la même université, survenu le 1er juin 2024.



L'AEETG présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, à l'ensemble de la communauté estudiantine tchadienne et au peuple tchadien.



Ces disparitions soudaines mettent en exergue la nécessité de renforcer les dispositifs d'accompagnement et de protection sociale des étudiants tchadiens évoluant à l'étranger. En ce sens, l'AEETG exhorte les autorités compétentes tchadiennes et guinéennes à prendre des mesures urgentes afin de garantir la sécurité et le bien-être des étudiants tchadiens en Guinée.



L'AEETG invite l'ensemble de la communauté tchadienne en Guinée à se mobiliser et à s'unir dans le soutien aux familles éprouvées par ces deuils cruels.