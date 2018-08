Développement : "les militaires sont là pour travailler, pas seulement pour se battre", ministre de la Défense

Les forces de défense et de sécurité ont pris part ce dimanche 19 juin à une opération de nettoyage à l'hôpital de la mère et de l'enfant, et à l'hôpital militaire d'instruction, en présence notamment de la première Dame.



Le ministre délégué, chargé de la Défense nationale, Bichara Issa Djadallah a salué la portée de la semaine de la citoyenneté. Selon lui, "chaque fois que le président lance un appel, les forces de défense et de sécurité sont en première ligne. Nous ne sommes pas là seulement pour se battre en tant que militaires, mais nous sommes là pour travailler pour le développement et pour l'harmonie du peuple tchadien. La propreté fait partie intégrante de la vie de tout un chacun. Nous sommes là pour ça".