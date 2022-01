Dialogue au Tchad : "à ce jour, le FACT n’a reçu aucune réponse du CTS" (Mahamat Mahdi)

Le président du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), Mahamat Mahdi Ali, a affirmé ce 10 janvier que son mouvement "n'a reçu aucune réponse" du comité technique spécial à qui, il avait présenté un certain nombre de préalables pour sa participation au dialogue national inclusif.



"À l’instar de la société civile et des mouvements politico-militaires, convaincu de la nécessité d’un règlement pacifique de la crise tchadienne, et pour donner une chance au processus de dialogue en cours, le FACT a répondu à l’invitation du Comité Technique Spécial (CTS) en octobre 2021", rappelle Mahamat Mahdi Ali dans un message de voeux pour l'année 2022.



À cette occasion, le FACT a présenté un certain nombre de préalables pour sa participation audit dialogue. "À ce jour le FACT n’a reçu aucune réponse du CTS. Le FACT qui prend bien acte de l’attitude belliqueuse de N’Djamena, n’entend aucunement participer à un semblant de dialogue, à moins d’une réponse formelle et non équivoque à ses préalables, ceux de la société civile et l’arbitrage de la communauté internationale", clarifie Mahamat Mahdi Ali dont le mouvement avait mené une offensive au Tchad en avril 2021 ayant conduit à la mort du président Idriss Deby Itno.



Le dialogue national inclusif s'ouvrira le 15 février 2022 à N'Djamena. Il sera précédé d'un pré-dialogue regroupant les politico-militaires au Qatar.