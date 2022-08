Dialogue au Tchad : l'ONU demande l'implication des absents "dans les jours ou semaines à venir"

Présent à N'Djamena pour le lancement des assises du dialogue national, Parfait Onanga Anyanga, a exprimé les encouragements et sollicitations du chef de l'ONU, António Guterres. Ce dernier souhaite que "l'engagement se poursuivre pour que les membres de la société tchadienne qui ne sont pas présents aujourd'hui s'inscrivent dans la dynamique de dialogue dans les jours ou semaines à venir".



Il souligne que "les enjeux du dialogue national inclusif et souverain sont énormes. Le dialogue offre une opportunité pour le peuple tchadien de mettre le Tchad sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel met démocratie".



Et d'ajouter : "ceci passera inéluctablement par la réconciliation entre les fils et filles du Tchad".



Le parti Les Transformateurs, la coalition Wakit Tamma ou encore des mouvements politico-militaires comme le FACT et le CCMSR ne prennent pas part aux assises. Ils réclament notamment des meilleures garanties d'inclusivité.