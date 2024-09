Diplomatie : Cérémonie d'adieux en l'honneur de l'Ambassadeur Égyptien au Tchad

Lors de cette cérémonie, le chef de la diplomatie tchadienne a exprimé sa gratitude envers l'Ambassadeur Elhady pour ses efforts visant à renforcer la coopération bilatérale. Il a souligné l'impact positif de la mission diplomatique de l'Égypte au Tchad, notamment dans les domaines de l'intégration africaine et de la coopération internationale.



De son côté, l'Ambassadeur Elhady a remercié chaleureusement le gouvernement et le peuple tchadien pour leur accueil, leur hospitalité et leur collaboration tout au long de son séjour. Il a évoqué les liens historiques et culturels qui unissent les deux pays et a exprimé son souhait de voir ces relations se renforcer davantage à l'avenir.



Une Célébration des Avancées

Cette réception a marqué non seulement la fin de la mission de l'Ambassadeur égyptien, mais aussi les avancées réalisées dans le cadre des relations entre le Tchad et l'Égypte. Les deux pays continuent de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région.



Participation Diplomatique

L'événement a vu la participation de plusieurs diplomates et d’autres personnalités, soulignant l'importance des relations internationales entre le Tchad et l'Égypte. Cette cérémonie témoigne de l'engagement des deux nations à renforcer leurs liens diplomatiques et à collaborer pour un avenir meilleur.