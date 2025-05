Doha : le Tchad et le Qatar discutent d’un accord sur la migration encadrée de la main-d’œuvre

Durant son séjour, le ministre tchadien en charge de l’emploi a été reçu par son homologue qatari, Dr ALI BIN SAMIKH AL MARRI. Les deux ministres ont échangé sur le contenu du projet d’accord portant sur le recrutement de la main-d’œuvre tchadienne, son entrée et son emploi au sein de l’État du Qatar.



Ils ont largement abordé des questions cruciales telles que la migration de la main-d'œuvre, les qualifications, la sécurité des travailleurs et la santé au travail. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de faire aboutir cet accord dans un bref délai, afin de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la main-d’œuvre.



Cette initiative témoigne de l'engagement des deux États à promouvoir des conditions de travail dignes et à favoriser le développement économique par le biais de la collaboration internationale.