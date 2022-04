Doha : le leader politico-militaire Takilal Ndolassem de retour à Paris

Le leader politico-militaire Takilal Ndolassem, représentant du Front populaire pour la libération (FPL), a regagné la France ce 3 avril pour des raisons professionnelles. Il assure ne pas avoir "fui" Doha à cause du Ramadan ou des raisons pécuniaires contrairement à ce qui se dit. Malgré son départ, son mouvement demeure représenté à Doha.



Revenant sur son séjour à Doha qui a duré plus que prévu, alors que les politico-militaires s'attendaient à un accord dans les 10 jours, Takilal Ndolassem explique avoir eu des rencontres avec l'ensemble des parties. Il a expliqué ses motivations pour une République fédérale et dit avoir eu l'assentiment de plusieurs politico-militaires pour cette forme d'État.



Une vingtaine de jours après le début des assises, le comité spécial chargé des négociations n'est toujours pas parvenu à un accord avec les 52 mouvements politico-militaires représentés à Doha. Cet accord est attendu avant le dialogue national inclusif prévu le 10 mai 2022.