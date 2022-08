Doha : tête-à-tête entre Mahamat Idriss Deby et l'Émir du Qatar

Le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a eu ce 6 août à Doha, un tête-à-tête avec l’Emir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.



Ils ont échangé sur l'état d'avancement des pourparlers inter tchadiens qui se déroulent à Doha, sous la médiation qatarie et sur un certain nombre des questions d’intérêt mutuel pour nos deux pays aux niveaux bilatéral régional et international.



Mahamat Idriss Deby est arrivé la veille à Doha où doit avoir lieu lundi prochain la signature de l’accord de paix avec les mouvements politico-militaires tchadiens.