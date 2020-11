Dorsale transsaharienne : le Tchad veut réduire le coût d’accès à Internet

Deux projets ont été lancés mardi à Massakory : la dorsale transsaharienne à fibre optique et la construction d'un centre de formation technique et professionnelle.



Après le lancement de ces projets, le chef de l'État Idriss Deby Itno a déclaré que la construction dudit centre de formation technique et professionnelle contribuera à lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, et permettra d"offrir une formation pour s'insérer dans la vie active.



Réduire le coût d'accès à Internet



S'agissant de la construction de la dorsale transsaharienne à fibre optique, le chef de l'État se félicite de ce projet, tout en affirmant que la dorsale transsaharienne à fibre optique aidera le Tchad sur le plan numérique, à se connecter à bas prix et être en ligne directe avec d'autres pays du monde.



503 Km de réseau à fibre optique vont être réalisés sur l'axe Massaguet, Massakory, Mao, Rig-Rig, Daboua, jusqu'à la frontière avec le Niger.



Le projet sera exécuté sur un durée de quatre ans pour un cout total de 28,7 millions d'euros. L'État tchadien contribue à hauteur de 1,6 milliard Fcfa.



Ces dernières années, le Tchad a divisé par 10 son coût d"accès à Internet. Toutefois, à cause de l'enclavement, le prix demeure encore assez élevé comparé aux autres pays du monde entier. À travers un portefeuille ministériel dédié, le gouvernement entend tirer profit de l'économie numérique. Et ce, en concrétisant rapidement le projet de dorsale transsaharienne à fibre optique.