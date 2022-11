Dr. Kabadi : "nous allons fêter pour que la population comprenne que le MPS est toujours debout"

"Nous allons fêter sur l'ensemble du territoire national parce que c'est ça la volonté des militants du MPS. Les militants du MPS, pendant un an, ont observé le deuil. Cette fois-ci, nous allons fêter pour que la population comprenne que le MPS est toujours debout", a déclaré Dr. Haroun Kabadi.



Le parti MPS célèbrera ce jeudi 1er décembre 2022, la journée de la liberté et de la démocratie, marquant le renversement du pouvoir de l'ex-président Hissein Habré.



Les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, les organes de masse du parti et l'ensemble des bureaux de soutien ont été mobilisés "pour fêter la journée". "Il faudra lever la tête haute", souligne le n°1 du parti.