Droits de l’Homme : le Tchad réaffirme son attachement aux principes définis par les Nations Unies

Dans un communiqué de presse, la Représentation permanente de la République du Tchad en Suisse, informe l'opinion nationale que le Groupe de travail sur l'Examen Périodique Universel (EPU), a examiné, ce 30 janvier 2024, le quatrième rapport national du Tchad, au titre du quatrième cycle de l'EPU.



La République du Tchad est représentée à ces assises par : Abderahim Bireme Hamid, ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains, Dr Jacques Laouhingamaye, membre du Conseil National de Transition (CNT), Makaila Nguebla, conseiller aux Droits Humains à la Présidence de la République, Guibolo Fanga Mathieu, conseiller aux Affaires Juridiques et aux Droits Humains à la Primature, Cherif Allatchi Galma, secrétaire général adjoint au ministère de la Femme, avec le soutien actif du Dr Jean Pierre Baptiste, ambassadeur, représentant permanent du Tchad en Suisse et des hauts fonctionnaires de plusieurs départements ministériels.



Au cours du dialogue interactif avec les Etats/Observateurs du Conseil des Droits de l'Homme, le Garde des Sceaux a réaffirmé l'attachement du Tchad aux principes cardinaux des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que les Préambules des Constitutions que le Tchad ait connus et partant, la Constitution en vigueur, adoptée par voie référendaire le 17 décembre 2023.



Le ministre d'État, Garde des Sceaux a réitéré la volonté politique des plus hautes autorités de la République du Tchad pour les mesures concrètes prises tant au niveau normatif qu'institutionnel, notamment les politiques publiques de promotion et de protection des droits humains, afin de mettre en œuvre les recommandations acceptées par le gouvernement, lors de son passage au troisième cycle de l'EPU en 2018.



Il a mis l'accent sur les contraintes, les défis, les priorités, ainsi que les engagements du Tchad en matière des droits humains. Pendant le dialogue interactif sur la situation des Droits de l'Homme au Tchad, 93 États sont intervenus pour formuler des recommandations axées sur les thématiques suivantes : violences basées sur le genre ; droits des enfants : droits des femmes et des filles ; mutilations génitales féminines ; dépénalisation de l'homosexualité ; plan d'action national sur la Résolution 1325 ; droits des personnes handicapées et âgées ; détentions illégales ; tortures ; liberté d'expression et protection des journalistes ; droits à la liberté de réunion et d'association pacifiques ; protection des défenseurs des droits humains ; éducation et emploi ; la santé : transition politique au Tchad, etc.



Il faut rappeler, l'EPU est un mécanisme fondé sur l'évaluation des politiques et actions de réalisation des droits humains par les pairs et contribue à l'effectivité des droits humains dans les pays.



En prélude à l'examen du Rapport national du Tchad, le ministre de la Justice s'est entretenu, le 29 janvier 2024, respectivement avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, M. Volker Turk, et le Président du Conseil des Droits de l'Homme, S.E.M. Dr. Omar Zniber, représentant permanent du Royaume du Maroc. Au centre des discussions, le renforcement de la situation des Droits de l'Homme au Tchad.