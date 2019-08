Ecolog International et Dynology Corporation ont signé un protocole d'accord en vue d'étendre leur coopération dans les secteurs de la défense et de l'énergie

Les parties fourniront des services numériques intégrés et des solutions de cybersécurité au secteur de la défense et pour l'infrastructure énergétique ; Les parties uniront leurs efforts dans la région des Balkans.

Ecolog International (https://Ecolog-International.com), un fournisseur mondial de premier plan de services intégrés ainsi que de solutions technologiques, logistiques et environnementales, et Dynology Corporation, un fournisseur de premier plan de services informatiques et de solutions de cybersécurité, viennent de signer un protocole d'accord (PA) stratégique visant à étendre leur coopération pour la fourniture de solutions numériques et de cybersécurité intégrées au secteur de la défense, ainsi que d'une infrastructure énergétique en Macédoine et dans les Balkans.

Selon les termes du PA, les parties uniront leurs forces pour fournir des solutions de sécurité intégrées, des services de cybersécurité et des programmes de mise en œuvre de bout en bout axés sur l'identification, l'allègement et l'amélioration des infrastructures dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des hydrocarbures.

S'exprimant au sujet du PA, Ali Vezvaei, directeur général d'Ecolog International, a déclaré : « Dans un monde d'interconnectivité et d'intégration d'une part, et de complexités et de conflits croissants d'autre part, il est d'une importance primordiale pour les États de protéger leurs infrastructures critiques dans les secteurs de la défense et de l'énergie. Nous sommes ravis d'élargir notre coopération avec Dynology Corporation pour aider nos clients à faire face à ce risque de manière intégrée et durable. »

John Lord, président de Dynology Corporation, a ajouté : « Ayant servi le département de la Défense des États-Unis et le secteur commercial durant de nombreuses années, Dynology Corporation a pris l'engagement de contribuer à répondre aux besoins en matière de sécurité des infrastructures en général, et de la cybersécurité en particulier, avec ses clients internationaux et, ce faisant, nous sommes absolument enchantés de mettre en place notre coopération avec Ecolog International. »

Contact Média :

Ecolog International FZE

Dubai Airport Free Zone (DAFZA)

P.O. Box 54464, Dubaï – Émirats arabes unis

Tél. : +971 (0)4 299 4500

Email : press@ecolog-international.com

À propos d'Ecolog International :

Ecolog (https://Ecolog-International.com) est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées et de services dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, des technologies, de la construction, de la gestion d'installations et de l'environnement. La société fournit des solutions clés en main et personnalisées aux gouvernements et à la défense, aux clients commerciaux dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des infrastructures, ainsi qu'aux organisations humanitaires. Constituée il y a plus de deux décennies, la société Ecolog a réalisé plus de 1 100 projets et est maintenant active dans 36 pays, s’appuyant sur un vivier de 12 000 personnes dévouées, réparties sur plus de 150 sites à travers le monde.

À propos de Dynology Corporation :

Fondée en 1999, Dynology Corporation (https://Dynology.com) possède une équipe de direction expérimentée et un personnel dévoué œuvrant à résoudre les problèmes complexes tout en élargissant la sphère du possible, affichant une passion pour améliorer la sécurité nationale et fournissant des technologies de pointe à ses clients fédéraux, commerciaux et internationaux.

À propos de Jones Group International :

Mettant l'accent sur la politique étrangère, la sécurité nationale et la compétitivité mondiale, Jones Group International (www.JonesGroupInternational.com) est unique dans sa capacité à comprendre la dynamique d'un monde en rapide mutation et la manière dont les complexités de notre époque demandent des interactions plus étroites entre les secteurs public et privé, sur les scènes tant nationale qu'internationale. Notre capacité à assurer la réussite de nos clients provient de nos relations établies de longue date à travers le monde, de notre professionnalisme exemplaire, de notre vaste expérience et de notre capacité éprouvée à nous diriger dans les environnements commerciaux, économiques et politiques les plus complexes.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/ecolog-inter...