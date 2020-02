Education des filles : l’association tchadienne Ziloul Arche porte sa voix jusqu'en Turquie

L’association tchadienne Ziloul Arche a livré un vibrant plaidoyer en faveur de l'éducation des filles lors du Forum des étudiants tchadiens à l'étranger qui s'est déroulé du 6 au 9 février dernier à Tokat, en Turquie.



Dans le cadre de son objectif visant à promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens, et à soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge, Mme. Amina Ali Sougui, coordinatrice de l'association, a été invité au forum où elle a présenté un exposé devant de nombreux participants.



D’après Mme. Amouna Ali Sougui, chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif, avec un rôle traditionnellement dévolu aux parents d’un enfant (ou leur substitut) d’amener cet enfant aux mœurses de l’âge adulte, et une intervention souvent croissante des Etats.



"L’éducation reste et continuera la première richesse, le premier héritage, la première arme qu’on peut donner à un enfant qu’on aime pour se défendre et avoir une place au soleil. C’est donner la preuve à un enfant d’apprendre sans cesse le savoir-faire. Ce n’est pas le travail bien fait qui ouvre la porte du succès. Cette éducation ne peut se voler, se détruire, s’arracher, s’abimer tant que l’espace enseignement/éducation vit dans le monde aujourd’hui et particulièrement au Tchad et l’histoire en tiendra compte", a estimé Mme. Amouna Ali Sougui.