INTERNATIONAL Efficacité opérationnelle : des solutions déployées pour réduire le temps d'exécution de 60%

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Août 2019 modifié le 4 Août 2019 - 19:22

ADNOC déploie cette solution pour réaliser des réductions de temps d'exécution jusqu'à 60% et améliorer de manière significative l'efficacité opérationnelle pour devenir plus agile et réactif.

Dubaï, Emirats Arabes Unis - AVEVA, leader mondial des logiciels d'ingénierie et industriels, a lancé aujourd'hui Unified Operations Center, sa solution de commande et de contrôle destinée aux opérateurs d'infrastructures tels que les villes intelligentes et la gestion d'installations, ainsi qu'aux industries telles que Oil & Gas et des mines.



Travaillant aux côtés de sociétés leaders dans ces secteurs, AVEVA a transformé les meilleures pratiques en solutions basées sur un modèle, reproductibles, évolutives et adaptables, permettant une mise en œuvre rapide et un retour sur investissement. Des organisations telles que la Société nationale du pétrole d'Abou Dhabi (ADNOC), Assmang Proprietary Ltd et la ville d'Atal Nagar en Inde ont été les pionnières des premières versions de cette approche sur mesure et ont permis de réduire le temps de mise en œuvre des projets jusqu'à 60% plus longtemps processus intensif d'intégration de solutions sur mesure.



Le centre d'opérations unifié est un concentrateur central qui transforme la salle de contrôle en un espace de travail collaboratif. Les silos fonctionnels sont décomposés en contextualisant les données opérationnelles et métiers pour permettre aux équipes de prendre de meilleures décisions en fonction d'informations précises et en temps réel. AVEVA est le premier à fournir une solution unique qui intègre des applications informatiques et OT (Operational Technology) dans un hub central, optimisées par des personnalisations spécifiques à l’industrie. Le centre d'opérations unifié d'AVEVA, construit sur AVEVA System Platform, offre un retour sur investissement plus rapide grâce à des modèles de solution, des rapports, des tableaux de bord et des indicateurs de performance clés éprouvés du secteur qui unifient toutes les données disponibles provenant des opérations, des processus, de l'ingénierie, de la maintenance et des finances. améliorer leur connaissance de la situation des opérations en temps réel et prendre de meilleures décisions. Unified Operations Center est basé sur une approche de «système de systèmes». Cela permet un plug-in transparent d'applications, d'analyse prédictive, de vidéosurveillance, de cartes SIG, de systèmes ERP, de diagrammes P & ID d'ingénierie, etc., au sein de l'interface utilisateur unifiée.



«En nous associant à des sociétés leaders sur le marché des processus et des infrastructures, nous avons pu constater les gains opérationnels que cette approche« système de systèmes »peut réaliser. Désormais, les entreprises de toutes tailles peuvent tirer parti du déploiement rapide de solutions éprouvées basées sur des modèles pour transformer leurs activités en toute confiance », a déclaré Rashesh Mody, vice-président des activités de surveillance et de contrôle d’AVEVA.



Le centre d'opérations unifié permet aux entreprises d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'accroître la rentabilité grâce à une consommation d'énergie plus efficace et à une maintenance prédictive. L'entreprise s'attend à proposer d'autres solutions de l'industrie, telles que l'électricité et l'eau, dans les mois à venir.





Dans la même rubrique : < > Pleins feux sur l’action climatique mondiale L’IRENA et l’ONU unissent leurs forces pour accélérer l’utilisation des énergies renouvelables Un dirigeant chinois qualifie l’internement religieux de « novateur »