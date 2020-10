INTERNATIONAL Égalité des femmes : Women 20 met les dirigeants du G20 au défi de combler le fossé

Alwihda Info | Par Aetos Wire - 22 Octobre 2020







Imposant des mesures pour accélérer la reprise économique après la pandémie de COVID-19, le W20 a présenté son communiqué à S.E. Dr. Majid Alqassabi, Ministre du Commerce, Président du commerce et de l’investissement du G20, représentant la présidence du G20.



La pandémie offre aux dirigeants du G20 l'occasion de relancer les économies du G20 sur la base d’une participation pleine et équitable des femmes.



"Si des mesures urgentes ne sont pas prises, la pandémie continuera d’exacerber les inégalités hommes-femmes, d’exposer les vulnérabilités et de réduire les progrès réalisés en matière d’égalité pour les femmes. Les femmes seront affectées de manière disproportionnée et devront supporter le poids d'une crise multidimensionnelle", a déclaré Dr Thoraya Obaid, présidente du W20.



"Les dirigeants du G20 doivent agir immédiatement. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises cette année qui a mis à nu les faiblesses de nos cultures, de nos politiques et de nos services publics, alors quand jugerez-vous le moment opportun ?".



Les mesures clés que les dirigeants du G20 devraient prendre immédiatement pour accélérer la reprise économique inclusive : Assurer une représentation équitable des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans les secteurs privé et public.

Adopter une planification budgétaire favorable à l'égalité hommes-femmes pour favoriser une main-d'œuvre inclusive.

Accroître les investissements dans les infrastructures sociales - comme la garde d’enfants et de personnes dépendantes, les soins de santé, l'éducation et la formation - pour créer des emplois et de renforcer la résilience.

Mettre en œuvre des mécanismes de protection sociale et de protections des revenus destinés à tous les travailleurs, en particulier dans les pays à faibles revenus.

Stimuler l'esprit d'entreprenariat des femmes en soutenant le démarrage, l'expansion et la durabilité des entreprises détenues par des femmes, en particulier dans l'économie numérique.

Améliorer l'accès des femmes et des filles aux technologies numériques, en particulier dans les zones rurales et isolées, grâce à des infrastructures, une connectivité à haut débit et une formation professionnelle.

Établir des partenariats avec des institutions financières publiques et privées pour développer des produits financiers numériques facilement accessibles.

