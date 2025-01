Élections 2024 au Tchad : L’ACIEDD salue la participation et appelle à renforcer la logistique électorale

Conformité des opérations de vote et de dépouillement aux dispositions du code électoral.

Disponibilité et qualité du matériel électoral, bien que des retards dans l’acheminement aient été notés dans certaines localités.

Information des électeurs, avec des efforts significatifs pour garantir leur compréhension des procédures.

Sécurité des bureaux de vote, avec une présence visible mais non intrusive des forces de l’ordre.

Climat calme, rassurant pour les électeurs, bien que des retards dans l’ouverture de certains bureaux aient été constatés.

Améliorer la logistique afin de garantir l’ouverture des bureaux de vote à l’heure.

Renforcer les campagnes de sensibilisation, particulièrement dans les zones rurales, pour encourager une participation plus massive.

Former davantage les agents électoraux pour mieux gérer les situations spécifiques, comme l’assistance aux électeurs en difficulté.

Poursuivre les efforts de l’Agence Nationale des Élections (ANE) pour consolider un processus électoral transparent et inclusif.

Le Coordonnateur National de l’ACIEDD, Youssouf Wedé Allabahani, a rappelé que l’objectif principal de cette mission était d’évaluer la transparence, l’intégrité et le respect des normes démocratiques au cours du processus électoral. À cette fin, l’ONG a déployé des équipes dans plusieurs centres de vote à N’Djaména, Abéché et Guéréda, où des échanges ont été effectués avec les électeurs, les représentants des partis politiques et les membres des bureaux de vote.Les observations ont porté sur les points suivants :La participation a été globalement satisfaisante, notamment à N’Djaména, Abéché et Guéréda. Cependant, une faible affluence a été observée dans certains arrondissements de la capitale. Malgré ces irrégularités, le scrutin s’est déroulé dans un cadre organisé, sans incidents majeurs susceptibles de compromettre l’intégrité du processus.Pour améliorer les futurs processus électoraux, l’ONG ACIEDD a formulé plusieurs recommandations :Les irrégularités constatées par les observateurs de l’ACIEDD, notamment dans les provinces du Ouaddaï et du Wadi Fira, n’ont pas globalement entravé le processus électoral. L’ONG a félicité le peuple tchadien pour son engagement envers la démocratie et salué l’organisation générale des élections.L’ACIEDD encourage les autorités et les parties prenantes à tirer des leçons de cette expérience pour renforcer la démocratie au Tchad.