Elections au Tchad : le RNDT-le Réveil salue la maturité et la discipline de ses militants

Alhadj Tchoroma a qualifié la campagne électorale de “joyeuse”, “pleine de foi” et de “dignité”, soulignant l'intensité des échanges et la solidarité active entre les membres de son parti. Il a exprimé sa satisfaction quant au climat qui a régné tout au long de la campagne.





Dans ses déclarations, il a affirmé : "nous avons beaucoup appris des leçons de calme et d'humilité auprès de vous. Sachez que nous resterons à vos côtés, quel que soient les résultats du scrutin du 29 décembre 2024."





Alhadj Tchoroma a également exhorté ses militants et sympathisants, notamment ceux des localités d'Eref, Bitchotchi, Kouka Margni, et Katalok, à rester calmes et disciplinés. Il les a encouragés à ne pas céder à aucune tentation jusqu'à la proclamation des résultats, quelle qu'en soit l'issue.



Cette déclaration met en lumière l'engagement du RNDT à maintenir un climat de sérénité et de respect durant cette période électorale cruciale, tout en renforçant la solidarité entre les membres du parti et la communauté.