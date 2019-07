En images : importante saisie d'armes de guerre à l'Est du Tchad

ABECHE, Tchad - Les forces de défense et de sécurité appartenant à la force mixte de désarmement à l'Est du Tchad ont présenté mardi au ministre en charge de la défense et de la sécurité, Mahamat Abali Salah, ainsi qu'au gouverneur de la province du Ouaddaï, une impressionnante saisie d'armes de tout calibre.



Au total, 297 armes détenues illégalement ont été saisies entre les mains de civils.