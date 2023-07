En mission au Tchad, le président de la RDC rencontrera la société civile

Le président Tshisekedi va rencontrer les principaux partis politiques et les membres de la société civile tchadienne ainsi que les représentants de l’ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des USA.



La mission confiée au Président de la RDC est de concilier les vues des différentes parties prenantes au processus de transition au Tchad, afin de trouver un accord devant mener aux élections, et de promouvoir la paix dans ce pays, indique la Présidence de la RDC.