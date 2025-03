AFRIQUE Eni-Congo : des prévisions d'’Agri-hub estimées à plus de 5 millions de tonnes d’ici 2030.

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 27 Mars 2025



Le président Denis Sassou N’Guesso a visité, le lundi 24 mars 2025, à Loudima, tour à tour, « l' Agri-hub » de la localité, œuvre de la société Eni et l’usine de production de la farine de manioc de la société chinoise Sheng-Sheng. L’Agri-hub de Loudima prévoit de produire par année, 30 000 tonnes d’huiles végétales destinées au bio raffinage et plus de 5 millions de tonnes d'ici 2030.



Il était environ 12 heures trente minutes quand Denis Sassou N’Guesso est entré dans l’enceinte d’Agri-Hub de Loudima. Il revenait de la Zone agricole protégée (ZAP) de Mouindi, dédiée aux cultures de manioc et du maïs sur une superficie de 400 hectares.



Vers la transformation des huiles de soja de tournesol en biocarburants



La population de Loudima n’a voulu se laisser conter l’histoire. Elle est venue en grand nombre se rendre compte par elle-même de la présence du chef de l’Etat dans leur localité. Les agents d’Eni aussi, décidés d’accueillir en grande pompe leur hôte de marque, ont salué le président de la République dans la ferveur générale et la joie indescriptible.



Casque de chantier vissé sur la tête, le chef de l’Etat a eu droit à une visite guidée d’Agri-hub de Loudima, à partir duquel Eni prévoit de produire par année, 30 000 tonnes d’huiles végétales destinées au bio raffinage.



Cette production est faite à base du soja ou du tournesol. Elle est destinée à être transformée en biocarburants dans les bioraffineries italiennes d’Enilive, la filiale d’Eni, dédiée à la mobilité durable. Eni prévoit d’augmenter sa capacité de production actuelle d’environ 1,1 millions de tonnes à plus de 3 millions de tonnes d’ici 2026 et de dépasser les 5 millions de tonnes d’ici 2030. Le projet a ciblé 100.000 hectares de terres.



A ce jour, les cultures couvrent une superficie de plus de 15.000 ha. Cette superficie passera à 40.000 ha avec des augmentations prévues dans les années à venir. Ce qui offrira des avantages aux agriculteurs locaux concernés. Agri-hub de Loudima est également capable de valoriser les sous-produits industriels convertis en aliments de bétails ou en engrais pour le marché local.



Eni assure aux agriculteurs locaux le partage des compétences, la fourniture des outils et services nécessaires à la culture, ainsi que l’accès au marché pour les productions destinées à l’extraction de l’huile végétale, en garantissant leur collecte et leur transport vers les agri-hubs. Dans le but de promouvoir la mécanisation, plus de 250 équipements agricoles modernes ont déjà été fournis par Eni, pour la réussite de cet ambitieux projet. Il s’agit des tracteurs, des moissonneuses batteuses et d’autres machines. Agri-hub de Loudima sera officiellement mis en service, le 28 mars prochain.



20 000 tonnes de manioc frais à acheter chaque année



Sans répit, Denis Sassou N’Guesso a poursuivi sa visite de terrain à l’usine de la Société Sheng-Sheng pour la Technologie Agricole au Congo (SSPTAC), spécialisée dans la production de la farine de manioc (foufou). A capitaux chinois, la SSPTA a prévu un investissement de 30 millions de dollars US pour la production de cette denrée prisée au Congo.



Selon ses responsables, cette société qui possède plus de 5000 hectares de terres agricoles à Loudima a divisé le projet en trois phases, pour un investissement total prévu de 30 millions USD, couvrant une superficie de plus de 50.000 hectares.



L’usine dispose de lignes de production de farine de manioc, avec une capacité de 18.000 tonnes par an. Créée en 2021, la SSPTAC a mis en place un canal d’approvisionnement en matières premières (du manioc), combinant les plantations propres et l’achat auprès des producteurs locaux. Le projet prévoit ainsi d’acheter 20 000 tonnes de manioc frais chaque année.



Le manioc, aliment de base des Congolais, est déjà commercialisé par la SSPTAC, sous forme de farine, en sac de 25kg, 5 kg et 2kg à faibles coûts, soit respectivement 11.000 FCFA, 3500 F CFA et 2000 F CFA.



Visiblement satisfait du constat sur le terrain, le président Denis Sassou N’Guesso a regagné sa résidence à Madingou, dans l’après-midi, au terme de cette visite.





