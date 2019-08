TCHAD Environnement : le Tchad célèbre la semaine nationale de l'arbre

Le Tchad célèbre depuis ce samedi 31 août 2019 la semaine nationale de l'arbre. L'évènement a été lancé par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine.



Dans le cadre de la célébration de cette semaine nationale, instituée en 1972, la Fondation Grand Coeur (FGC) a lancé une opération visant à mettre en terre au moins 1000 plants dans chaque province.



A N'Djamena, l'opération a eu lieu au sein de l'Université de Toukra, dans la commune du 9ème arrondissement.



"L'arbre, de part sa fonction de séquestration de carbone, contribue à la restauration des terres dégradées et offre d'énormes services aux personnes tant en matière d'Alimentation que de soins", a rappelé le ministre Brahim Mahamat Djamaladine.



D'après la secrétaire générale de la Fondation Grand Coeur, Mme. Habiba Sahoulba, "planter un arbre est un challenge à relever pour notre bien-être et celui de la génération future."

Les provinces participent à l'opération



A Abéché, c'est le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Erdebou qui a lancé la semaine nationale de l'arbre, dans la cour du gouvernorat de la province du Ouaddaï.



La célébration a eu lieu en présence de nombreux responsables des partis politiques, d'associations de la société civile, des représentants des agences des Nations Unies, d'ONG, du commandant des opérations de la force Barkhane, des consuls du Soudan et de la France, des responsables militaires et de Sa Majesté le sultan du Dar Ouaddaï.



Le gouverneur Ramadan Erdebou a salué la présence de la population venue pour la circonstance. Il a appelé à davantage de mobilisation pour protéger et entretenir les plantes pour le bien-être de tous.



Selon le gouverneur, "cette semaine de l'arbre cadre parfaitement avec la vision du chef de l'Etat pour la protection de l'environnement". Il a également salué l'engagement de la Fondation Grand-Cœur qui œuvre pour l'amélioration de l'écosystème.



La semaine nationale de l’arbre a pour objectif de renforcer les actions de lutte contre la désertification dont les effets sont particulièrement dramatiques pour les pays sahéliens. Cet événement, devenu une tradition au Tchad, amène chaque année le Gouvernement à mobiliser d’importants moyens pour organiser des manifestations populaires de plantation d’arbres sur l’ensemble du territoire national.

A Goz Beida, la semaine de l'arbre célébrée malgré l'état d'urgence



A Goz Beida, dans la province de Sila, la semaine nationale de l'arbre a été lancée ce matin à l'école Karaï, au quartier Abchour, par le secrétaire général de la province, Oumarou Sandah Makachi, représentant le gouverneur.



L'évènement a eu lieu en présence des autorités civiles, militaires, les associations de la société civile, les groupements féminins, les partis politiques et le Sultan du Dar Sila. Il a été marqué par la mise en terre d'arbres, à l'initiative de la FGC



Le point focal de la FGC a remercié les autorités d'avoir choisi cette journée mémorable pour accompagner un secteur vital du pays. Il a également remercié les autorités provinciales et la population pour leur engagement en faveur de cet évènement.



Il a demandé à toutes les citoyens de planter des arbres et de protéger la vie de la nation, et a rappelé le rôle de la FGC auprès des tchadiens, "non seulement dans le système éducatif et la santé, mais à travers le secteur vital qu'est l'environnement". La FGC "intervient aussi à travers des actions concrètes pour planter des arbres. Plus de 1000 arbres vont être plantés dont 600 le sont déjà, à l'école Karaï", a-t-il indiqué.



Le secrétaire général de la province s'est réjouit de cette action de la FGC qui vise à contribuer à la préservation de l'environnement. Il a adressé ses remerciements aux ONG qui interviennent sans cesse grâce à des actions qui assainissent la vie.



D'après lui, les autorités sont déterminées à lutter avec force pour la conservation des arbres. Il a demandé aux différentes organisations de la jeunesse de multiplier la mise en terre de plantes.



Le représentant du délégué au développement rural a indiqué qu'il faut non seulement planter, mais protéger contre tout ce qui détruit les arbres et les plantes.



