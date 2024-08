INTERNATIONAL Etats-Unis : Kamala Harris lance la campagne présidentielle en Géorgie avec en vedette Megan Thee Stallion

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 4 Août 2024



La vice-présidente Kamala Harris devrait faire mardi sa première apparition en Géorgie, en tant que candidate à la présidentielle. Elle sera rejointe par la rappeuse Megan Thee Stallion, lauréate d'un Grammy, lors d'un rassemblement à Atlanta, soulignant l'accent mis par la campagne sur l'engagement auprès des principaux groupes démographiques des électeurs, et la dynamisation de la base, dans un État devenu crucial pour les démocrates.

L'événement est prévu à 19 heures à la Georgia State University. Megan Thee Stallion, qui a récemment dominé le palmarès des meilleurs albums R&B/Hip-Hop du Billboard, avec son album « Megan », a confirmé sa participation sur Instagram, exprimant son enthousiasme à l'idée de soutenir Harris, avec une performance spéciale. Elle donne rendez-vous à son public, suscitant le buzz parmi ses partisans et les partisans de Harris.



Megan Thee Stallion rejoint une liste croissante de musiciens et de personnalités publiques se ralliant à Harris, en vue de son investiture à la présidentielle, lors des prochaines élections du 5 novembre 2024. La présence de partisans de haut niveau comme Megan Thee Stallion donne du crédit à l’attrait culturel et générationnel que Harris souhaite exploiter dans sa candidature à la présidence.



Être une femme, et peut-être la première femme présidente de l’histoire des États-Unis, constitue un attrait indéniable pour ses partisans.



Importance stratégique de la Géorgie

La Géorgie est devenue un État important sur le champ de bataille, les démocrates la considérant comme potentiellement en mesure de gagner lors d’élections âprement disputées. En 2020, l’État a à peine basculé en faveur des démocrates, démontrant son importance dans le paysage politique actuel, en raison de l’opportunité évidente de le renverser en faveur du parti bleu.



Le sénateur géorgien Jon Ossoff a récemment souligné l'importance de la campagne de Harris dans l'État, prédisant une victoire démocrate. L'évolution de la Géorgie vers un paysage plus compétitif reflète des changements démographiques et des dynamiques politiques plus larges dans la région. La diversité croissante de l'État, associée à d'importants efforts de mobilisation des électeurs, en a fait une cible clé pour les deux partis.



La campagne de Harris en est parfaitement consciente et déploie des ressources pour assurer une présence solide en Géorgie.



Sondages et dynamique de campagne

Harris a montré un élan significatif depuis son entrée dans la course. La campagne de Harris a fait des progrès significatifs après la décision du président Joe Biden de mettre fin à sa candidature à la réélection, et de la soutenir le 22 juillet.



La campagne a notamment permis de récolter 200 millions de dollars, et de recruter 170 000 nouveaux bénévoles. Harris a également surpassé Biden lors d’un récent sondage auprès des jeunes, des électeurs noirs et hispaniques. Une série de sondages ont indiqué un resserrement de la course entre Harris et son adversaire républicain, Donald Trump. Un sondage du New York Times/Siena College a montré que Harris réduisait son avance sur Trump, tandis qu'un sondage Reuters/Ipsos, publié le 23 juillet, donnait à Harris un avantage de deux points.



Cette augmentation de soutien montre simplement la capacité de Harris à galvaniser une large coalition d’électeurs qui sont essentiels pour assurer une victoire en novembre, et prouver qu’elle n’est pas en reste dans le jeu politique, compte tenu de la rapidité avec laquelle elle a lancé le bal.



Expansion des efforts de campagne

La campagne de Harris se développe rapidement, en particulier dans les États clés. Les plans comprennent une augmentation du personnel en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin, et un doublement du personnel de campagne en Arizona et en Caroline du Nord. Ces efforts reflètent la stratégie de campagne visant à obtenir des victoires dans des États considérés comme difficiles lors de la campagne de Biden. Michael Tyler, directeur de la communication de la vice-présidente Harris, a parlé de l'engagement de la campagne à travailler dur, et à ne rien laisser au hasard dans cette élection très disputée.



«Cette élection va être incroyablement serrée, donc cette campagne se met au travail et ne prend rien pour acquis», a déclaré Tyler aux journalistes, lors d'une récente conférence téléphonique. Au cours du week-end, la campagne de Harris a démontré sa force organisationnelle des bénévoles frappant à 126 000 portes et effectuant 768 635 appels téléphoniques. Après le rassemblement à Atlanta, Harris se rendra à Houston jeudi pour assister aux funérailles de la députée Sheila Jackson Lee.



Cette semaine, la campagne se concentre également sur la sélection des candidats potentiels à la vice-présidence, avec une décision attendue d'ici le 7 août. Parmi les prétendants, figurent le sénateur de Géorgie Jon Ossoff, le sénateur de l'Arizona Mark Kelly, le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Harris s'appuie sur son expérience en tant qu'ancienne procureure de district et procureure générale de Californie, pour établir un contraste avec Trump, qui fait face à des défis juridiques, notamment des accusations liées à ses tentatives d'annuler la victoire de Biden en 2020 en Géorgie.



En plus de ses références juridiques, la campagne de Harris se concentre sur une série de questions qui trouvent un écho auprès des électeurs. Les droits reproductifs, les soins de santé, l’équité économique et la réforme de la justice pénale, sont au cœur de son programme.



À Atlanta, elle prévoit de rencontrer des défenseurs locaux des droits reproductifs, soulignant son engagement en faveur de la protection et de l'élargissement de l'accès aux services de santé. Il s’agit d’une position inhabituelle pour Trump, qui a bâti sa carrière politique en dominant le cycle de l’information avec des commentaires inattendus et farfelus et, pas plus tard qu’à la mi-juillet, semblait prendre l’ascendant dans la course, à la suite de la tentative d’assassinat contre lui à Butler, en Pennsylvanie.



Les données de la campagne montrent que de nombreux électeurs démocrates, qui s’étaient retenus pour Biden, ont immédiatement quitté le banc de touche la semaine dernière pour soutenir Harris. Sur les 200 millions de dollars que Harris a collectés depuis que Biden s'est retiré de la course le 21 juillet, les deux tiers provenaient des personnes qui n'avaient pas fait de don jusqu'à présent, a annoncé lundi sa campagne. Et sa campagne a recruté pas moins de 360 000 nouveaux volontaires au cours de sa première semaine.









