ANALYSE États-Unis : la Cour suprême va décider sur la réglementation des discours sur les réseaux sociaux

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 28 Février 2024



Cette semaine, la Cour suprême des États-Unis est confrontée à deux affaires cruciales qui pourraient peser lourd dans la refonte potentielle de notre paysage numérique actuel. Ces décisions imminentes peuvent redéfinir la façon dont nous percevons et interagissons avec Internet tel que nous le connaissons.

La question cruciale, en discussion lundi, est l'étendue du contrôle exercé par le Texas et la Floride sur les opérations des plateformes de médias sociaux et les pratiques de modération du contenu, qui sont désormais devenues un élément essentiel de la vie américaine moderne.



Au fond, la question tourne autour de la question de savoir si les plateformes en ligne disposent d’un contrôle indépendant, sur la conservation du contenu et l’autorisation des éléments présents sur leurs sites, ou si les gouvernements peuvent superviser ces actions.



Le Texas et la Floride sont déterminés à empêcher les géants des médias sociaux tels que Facebook, TikTok et YouTube, de réglementer le contenu des utilisateurs, qu'il contienne ou non des éléments offensants ou faux comme des discours de haine, ou de la désinformation électorale. Malheureusement pour eux, cette mission se heurte à un obstacle important qui vient du premier amendement.



Si ces États obtiennent la décision qu’ils souhaitent, cela pourrait conduire à un changement substantiel dans la manière dont les Américains recueillent des informations. Cela aurait des implications importantes pour les prochaines élections de 2024, et pourrait affecter plusieurs plateformes de médias sociaux, dont Instagram, entre autres.



Les partisans des lois des États affirment que leurs législations sont constitutionnelles, puisqu'elles cherchent principalement à réglementer les pratiques commerciales des plateformes de médias sociaux ; plutôt que de restreindre la liberté d'expression. À l’inverse, des détracteurs tels que le groupe industriel NetChoice, affirment que ces réglementations pourraient empiéter sur les droits du premier amendement desdites plateformes, et éventuellement, conduire à des conséquences imprévues et de grande envergure.



Les critiques soutiennent que ces lois obligent les plateformes à traiter de la même manière tous les types de discours, y compris les contenus préjudiciables et violents liés aux élections. En conséquence, ils sont incapables de modérer efficacement les menaces dirigées contre les responsables électoraux.



La prochaine confrontation à la Cour suprême entre NetChoice et Paxton, ainsi que Moody et NetChoice, aura un impact significatif. Il déterminera si les États peuvent interdire aux sociétés de médias sociaux, d'obstruer ou de supprimer le contenu généré par les utilisateurs qui va à l'encontre de leurs directives sur les plateformes en ligne.



Au cœur de ces lois, se trouve une disposition qui autorise les particuliers à engager des poursuites judiciaires contre les entreprises technologiques pour de prétendues violations. Même si les projets de loi du Texas et de la Floride sont largement formulés, les représentants des États affirment qu’ils servent de protection contre une perception de suppression des perspectives conservatrices sur les sites de médias sociaux, une affirmation rejetée avec véhémence par ces plateformes elles-mêmes.



Le gouverneur Ron DeSantis a promulgué le SB 7072 de Floride en 2021, démontrant la position inébranlable de l'État. En plus d'interdire aux plateformes technologiques de suspendre ou d'interdire les comptes de candidats politiques, elle donne également aux utilisateurs le pouvoir de contester les cas apparents de censure.



HB 20, un vaste texte législatif promulgué par le gouverneur Greg Abbott du Texas en 2021, interdit aux principales plateformes de médias sociaux, d'effectuer diverses expressions entravant les activités. Il s’agit notamment de refuser l’égalité d’accès ou de visibilité au contenu, de bloquer, d’interdire, de supprimer, de démonétiser la discrimination fondée sur l’expression, ou de désamorcer toute autre forme de préjugé lié au divertissement. À l'instar de la législation correspondante de la Florida Act, le HB 20 offre également aux internautes individuels des recours juridiques contre les forums de réseaux sociaux, en cas de violations présumées.



Les partisans de ces mesures affirment que les plateformes de médias sociaux sont désormais comparables aux espaces publics traditionnels, ce qui nécessite la création de nouvelles réglementations conçues pour respecter les principes de la liberté d'expression. Néanmoins, les opposants de l'industrie technologique s'opposent à de telles lois et estiment qu'elles violent les droits du premier amendement de la plateforme en limitant leur capacité à modérer le contenu à volonté.



Les tribunaux inférieurs sont divisés, en raison du conflit juridique entourant ces lois. En 2022, la Cour d'appel du 5ème circuit des États-Unis a déclaré que les plateformes de médias sociaux n'avaient pas droit au droit non réglementé du premier amendement en matière de contrôle de la parole ; cependant, un résultat différent a été obtenu par la Cour d'appel du 11ème circuit, qui a indiqué que les limitations imposées par la Floride pourraient ignorer les droits du premier amendement, car elles pourraient forcer les plateformes de médias sociaux à transmettre indirectement des messages spécifiques, via des publications de tiers.



Donald Trump, l'ancien président, a approuvé l'idée selon laquelle les plateformes de médias sociaux sont équivalentes aux services publics, en les comparant à des entreprises comme les sociétés de télégraphie et les compagnies aériennes. À l’inverse, l’équipe Biden s’est opposée à cette notion, soulignant que les journaux et les câblodistributeurs pratiquent la conservation de contenus protégés par les droits constitutionnels contre l’intervention du gouvernement.



L'Electronic Frontier Foundation (EFF), un groupe leader de défense des consommateurs, prévient que la mise en œuvre de réglementations étatiques peut conduire à des « résultats ridicules ». Cela pourrait permettre aux fraudeurs, aux fauteurs de troubles et aux extrémistes haineux, de submerger les sites Web d’allégations de censure. L'EFF critique en particulier la loi de Floride, car elle fait obstacle aux efforts anti-spam en présentant certains messages de spam comme des « interdictions fantômes » non autorisées en vertu de ses règles, la qualifiant de grand pas en arrière.



David Greene, avocat principal de l'EFF et directeur des libertés civiles, affirme que les plateformes de médias sociaux doivent être autorisées à gérer la modération du contenu, sans intervention du gouvernement. Selon Greene, l'octroi des privilèges du premier amendement pour la conservation du matériel créé par les utilisateurs permet à ces chaînes d'établir des environnements inclusifs qui acceptent diverses perspectives sur divers sujets et croyances.



Outre les impacts immédiats sur des sites Web spécifiques, la décision rendue par la Cour suprême dans les affaires NetChoice comporte des implications importantes. Supposons que le Texas et la Floride reçoivent une décision favorable. Dans ce cas, cela pourrait perturber les normes juridiques établies qui empêchent les gouvernements de faire respecter la parole, ce qui est un principe crucial protégé par les droits du premier amendement.

Les opposants aux lois proposées dans les deux États avertissent que forcer les plateformes de médias sociaux à s’adapter à toutes les formes d’expression, quelles que soient leurs propres préférences, constitue un discours forcé et s’écarte considérablement des précédents actuels établis par la loi du premier amendement. Cela suscite de sérieuses inquiétudes chez ceux qui accordent de l’importance à la protection de la liberté d’expression.



Accorder aux États le contrôle des grandes plateformes de médias sociaux, comme le proposent certains hommes politiques, pourrait entraîner l’ingérence même du gouvernement que le premier amendement a été créé pour éviter. Le Comité des reporters pour la liberté de la presse prévient que cela pourrait avoir de graves conséquences sur le discours public et politique, dans la mesure où le contrôle de l'État aurait un impact disproportionné sur la liberté d'expression et la gouvernance démocratique.









