États-Unis : le couple présidentiel américain adresse un message d’optimisme à l’occasion du Nouvel An

Lors d'un entretien exclusif avec Ryan Seacrest, le président Biden a partagé ses aspirations pour l'année à venir, exprimant son désir que chacun profite d'une nouvelle année, non seulement joyeuse, mais également marquée par une bonne santé et sécurité.



En réfléchissant aux réalisations de l’année écoulée, le président Biden a souligné l’importance de la création d’emplois, soulignant un sentiment transmis par son père.



« L'un des points forts qui me frappent, c'est que mon père avait une expression. Il disait : "Joey, un travail, c'est bien plus qu'un salaire. C'est une question de dignité, c'est une question de respect" », a déclaré le président Biden lors de l'interview préenregistrée, diffusée sur l'émission « Dick Clark's New Year's Rockin' Eve » d'ABC.



Au-delà des aspects économiques, le président Biden a exprimé son optimisme quant au leadership mondial des États-Unis, affirmant : « Et au-delà de cela, j'espère qu'ils comprendront que nous sommes dans une meilleure position que n'importe quel pays au monde pour diriger le monde. Nous revenons et il était temps. »



Interrogé sur ses souvenirs marquants de 2023, le président Biden a célébré la création substantielle d'emplois, déclarant : « Les gens sont en mesure de gagner leur vie maintenant, et ils ont créé de nombreux emplois pour plus de 14 millions de personnes. »



Il s’est dit satisfait du fait que malgré les défis posés par la pandémie, les Américains soient résilients et sur la voie de la reprise. L'interview préenregistrée, réalisée par Ryan Seacrest, a été présentée dans l'émission "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" sur ABC, quelques heures seulement avant que la côte Est n'accueille l'arrivée de 2024. Seacrest a notamment interviewé le couple Biden pour l'émission spéciale du Nouvel An pour les quatre dernières années.



La première dame Jill Biden a fait écho aux sentiments positifs dans sa partie de l'interview, conseillant aux téléspectateurs d'«être positifs, optimistes et gentils les uns envers les autres », en s'appuyant sur ses expériences en tant qu'éducatrice.



S'exprimant depuis Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, où la famille Biden célébrait le Nouvel An, le message optimiste du premier couple résumait leur croyance dans la résilience, et la force du peuple américain. L'interview, enregistrée samedi, a donné un aperçu des réflexions des Biden sur l'année écoulée et de leurs espoirs pour l'avenir, partagés par la Maison Blanche.