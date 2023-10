Expo 2030 : le Sénégal et la Mauritanie soutiennent la candidature de l'Arabie saoudite

Le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a chaleureusement accueilli M. Ahmed Al Khateeb, ministre saoudien du Tourisme et envoyé spécial du Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.



Au cours de leur entretien, ils ont porté sur leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales et l'engagement du Sénégal à soutenir les aspirations mondiales de l'Arabie saoudite. M. Ahmed Al Khateeb a exprimé sa gratitude et a souligné l'importance de cette approbation, symbolisée davantage par l’honneur qui lui a été accordé avec l’octroi de l'Ordre national du Lion du Sénégal.



Pareillement, au Palais Présidentiel de Nouakchott, Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, a reçu M. Ahmed Al Khateeb et sa délégation.



La réunion, à laquelle ont participé des dignitaires des deux pays, a souligné l'appui de la Mauritanie aux initiatives du Royaume et la volonté mutuelle de renforcer les relations.



Ces soutiens démontrent la confiance internationale croissante en la vision de l'Arabie Saoudite et sa capacité à accueillir des événements d'ampleur mondiale. Le Royaume reste déterminé à construire des relations solides, favorisant la croissance mutuelle, la compréhension et les objectifs partagés sur la scène mondiale.