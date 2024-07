FOTRAC 2024 : les différentes délégations convergent déjà vers Ebolowa

Dans un communiqué de presse rendu public le 05 juillet dernier, le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana informe la communauté des affaires que son département ministériel organise, du 7 au 21 juillet 2024, en partenariat avec le Réseau des Femmes Actives de l'Afrique Centrale (REFAC), la 15ème édition de la Foire Transfrontalière Annuelle d'Afrique Centrale (FOTRAC), qui se déroulera concomitamment à Ebolowa (Cameroun) et Bitam (Gabon).



Pour cet événement qui a pour leitmotiv, la promotion de l'intégration sous-régionale, la cérémonie protocolaire de lancement officiel aura lieu le vendredi 12 juillet 2024, au stade municipal d'Ebolowa.



En attendant, les délégations étrangères prennent la route pour rejoindre le site de l’une des plus grandes manifestations de la sous-région d’Afrique centrale que la cité capitale du Sud Cameroun va abriter.



Dans les coulisses des préparatifs, depuis quelques jours, la promotrice de la Foire transfrontalière annuelle d’Afrique centrale (FOTRAC), Mme Nlate et son équipe du comité d’organisation, avec Ernest Cédric Afane comme coordinateur du site, sont sur le site de l'événement à Ebolowa, pour l'installation des différents stands de la 15ème édition de cette manifestation foraine.



Comme on peut donc le constater, sur le terrain, les préparatifs vont bon train pour accueillir dans les prochaines heures, les différentes délégations.



En effet, la ville d'Ebolowa va connaître une mouvance que prépare activement le REFAC, afin que d’accueillir en toute symbiose toute l’Afrique. Il convient de relever que la FOTRAC est un événement privilégié des affaires qui regroupe les acteurs de développement de tous les pays de la CEMAC, de la CEEAC et d’ailleurs.



Elle constitue un espace d’échanges, de partage d’expériences, une vitrine du savoir-faire des femmes, en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie en milieu urbain et rural.



A cette occasion, la délégation des dynamiques femmes du Tchad à la FOTRAC est conduite, comme les années précédentes, par Mme Catherine Issa Djimet. Par ailleurs, et entre autres délégations, celle de la Fédération des associations des femmes entrepreneures de Centrafrique, est également en route pour Ebolowa. Sont également annoncées, les délégations du Nigeria, Ghana, Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la RDC, à côté des pays de la zone CEMAC.