Faure Gnassingbé rend hommage à l’icône de la musique togolaise, Jimi Hope

Lomé - Le Chef de l'État, Faure Gnassingbé a salué la mémoire de l'artiste togolais Jimi Hope décédé dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 août 2019 à Paris des suites d’une courte maladie.



Le Président de la République dans un message posté sur son compte twitter a exprimé ses sincères compassion et condoléances à la famille de l'illustre disparu. « Je salue la mémoire de l'illustre défunt. Un grand homme qui honore notre pays », a laissé le Président Faure Gnassingbé sur son compte Twitter.



« Jimi Hope était un ami, un artiste contemporain accompli qui rend le peuple togolais fier de sa culture, ses convictions, sa foi, sa vision de l’art africain et universaliste nous manqueront à tout jamais. Je tiens à exprimer à l'endroit de sa famille toute la reconnaissance et les condoléances du peuple togolais », a-t-il ajouté.



De son vrai nom Koffi SENAYA, Jimi Hope est un artiste chanteur et plasticien très connu et aimé du public togolais. Cet auteur, compositeur et chanteur est également un maître de la scène musicale de par ses prestations en concert-live et sa capacité à faire chanter et mouvoir les foules aux rythmes du blues, du soul et du rock, en Afrique et à travers le monde.



Avec plus de douze albums à son actif, Jimi Hope a connu une carrière internationale incontestable. « Blues for Hope » est le titre de son dernier album lancé au cours d’une émission sur Canal Plus à Paris, en mars 2012.