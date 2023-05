Femmes et paix : consultation nationale sur le plan d'action de la résolution 1325 au Tchad

Le Public Interest Law Center et ses partenaires ont lancé ce 5 mai à N'Djamena, l'atelier de la troisième consultation nationale sur le suivi et l'évaluation du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies au Tchad.



Dans son discours d'ouverture, la Secrétaire générale du ministère de la Femme et du Genre, Appoline Moudelbaye, a rappelé que la résolution 1325 a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2000. Elle a également témoigné que le Tchad, à l'instar de plusieurs autres pays, n'a pas eu l'opportunité de traduire immédiatement cette résolution en plan d'action. Elle a noté que des travaux de renforcement des capacités des acteurs et un long effort de plaidoyer ont permis la préparation de toutes les parties prenantes à participer à l'élaboration du plan d'action.



Elle a mentionné que ce plan d'action national vient renforcer l'action du gouvernement dans la recherche de l'apaisement social, de la paix durable et du développement socio-économique en valorisant et en reconnaissant le rôle que peuvent jouer les femmes, en particulier dans le contexte de la transition et de la refondation du pays.



La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Tchad, Mme Debat Mbaitoloum Bekoullom, a exprimé sa satisfaction lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la troisième consultation nationale sur le suivi et l'évaluation du Plan d'action national (PAN). Elle a salué la participation pleine et entière des femmes et des filles à la prévention et à la gestion des conflits, qui contribuera assurément à une meilleure transition politique et au respect des droits inaliénables et imprescriptibles.