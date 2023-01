Festival Dary : l'exposition et les danses de la province du Ouaddaï suspendues

L'exposition et les danses de la province du Ouaddaï prévues ce dimanche sont ajournées au Festival Dary. Les forces de sécurité sont déployées autour des stands et interdisent l'accès. De leur côté, les ressortissants du Ouaddaï à N'Djamena expriment leur mécontentement.



Toutes les expositions sont retirées y compris la pancarte sur laquelle est mentionné "province du Ouaddaï". En cause : des mésententes au sein de la délégation du Ouaddaï.