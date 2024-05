Festival de la Jeunesse : 64 jeunes africains invités à Beijing pour renforcer les liens bilatéraux

L'organisation du Gala des Jeunes Sino-Africains dépend du consensus obtenu par les différents dirigeants lors du Sommet de Johannesburg sur le Forum de la Coopération Sino-Africaine en 2015.



L'objectif est d'encourager davantage de jeunes sino-africains à prendre activement part aux échanges Chine-Afrique et ainsi préserver des liens d’amitié et de coopération.



Ce festival représente une opportunité pour les jeunes Africains et Chinois de dialoguer, de se comprendre mutuellement et de promouvoir l'amitié sino-africaine.



Au cours de ce festival de huit jours, 64 représentants de la jeunesse africaine, dont le Tchad est représenté par Rimtéta Guuirbaye Wilfred, échangeront avec de jeunes Chinois durant leur visite dans la ville de Pékin et dans d’autres provinces du pays.