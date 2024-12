Fin de l'accord de défense Tchad-France : soutien de l'UNDPC au Président de la République

Le président du parti Union Nationale Démocratique pour le Changement (UNDPC), Abdoulaye Idriss Abakar, a tenu une conférence de presse le 6 décembre 2024 chez lui, dans le quartier Gassi, 7ème arrondissement de N'Djamena. Il a qualifié de « historique et courageuse » la décision du président Mahamat Idriss Déby de mettre fin aux accords de défense avec la France, estimant que cela constituera un tournant décisif pour la souveraineté et la dignité nationale du Tchad.



Abdoulaye Idriss Abakar a réitéré le soutien ferme de son parti à cette décision, la considérant comme un pas vers le renforcement de l'autonomie politique et stratégique du pays.



Il a appelé les citoyens à une participation massive aux prochaines élections législatives pour consolider la démocratie et choisir des leaders qui incarnent leurs aspirations. Il a également souligné l'importance de la cohésion nationale pour bâtir un Tchad plus fort et prospère.