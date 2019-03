Finances publiques : une nouvelle stratégie sera mise en place dans les provinces

Le président de la République a présidé ce mardi, la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Tous les chefs des départements pourvoyeurs des recettes de l’Etat et leurs services respectifs étaient présents.



"Les recettes encaissées sont en deçà", a relevé le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



Des orientations précises ont été données par le chef de l'Etat pour mieux contrôler et éviter les déperditions des recettes dans les provinces. D'après le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, "une nouvelle stratégique sera mise en place au niveau provincial" pour améliorer la mobilisation des recettes de l’Etat.



Désormais, la traditionnelle réunion consacrée aux régies financières se déroulera tous les mardis au Palais présidentiel.