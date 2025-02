Football : L'entraîneur de la RCA présente ses excuses au cameroun après ses propos controversés

L'entraîneur de la sélection centrafricaine a tenu à présenter ses excuses à la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), à l'UNIFFAC et à la CAF suite à la polémique suscitée par ses propos avant le match contre le Cameroun.



Dans une déclaration, il a expliqué que ses propos avaient été "mal interprétés" et avaient pris une ampleur inattendue sur les réseaux sociaux. Il a tenu à préciser qu'aucune intention négative ne les animait.



Un message de respect et de fraternité



L'entraîneur a souligné que le football est avant tout un vecteur de respect et de fraternité. Ayant lui-même évolué en tant que joueur puis capitaine de la sélection centrafricaine, il mesure pleinement l'importance des mots dans ce milieu.



Des liens historiques et des valeurs communes



Il a rappelé que le Cameroun et la Centrafrique sont liés par une histoire et des valeurs communes, et a exprimé son souhait de tourner cette page et d'avancer ensemble.



Un appel à l'apaisement



L'entraîneur a conclu sa déclaration en remerciant tous ceux qui ont compris son message et en appelant à l'apaisement.