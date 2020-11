Football : Le Tchad égalise face à la Guinée (1-1)

Les SAO du Tchad ont égalisé face au Syli national de Guinée sur un but de Ahmat Abderaman, quelques minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps.



Le score est de 1-1. Le joueur Nabil Keita a ouvert le score en faveur de l'équipe de la Guinée, à la 25ème minute de jeu, suite à une erreur défensive.



En première partie de jeu, les SAO ont pris deux cartons jaunes (M. Mouandilmadji et E. Mbangossoum).



Les SAO du Tchad affrontent à domicile le Syli national de Guinée pour la 4ème journée (Poule A) des éliminatoires de la CAN 2022.



Une récompense de 15 millions de Fcfa sera remise aux SAO en cas de victoire.