Football : Les SAO du Tchad célébrés à leur retour à N'Djamena

Les SAO du Tchad ont fait leur retour à N'Djamena tard dans la nuit de ce vendredi 29 mars 2024, sous les vivats et les acclamations de supporters enthousiastes. L'ambiance était électrique alors qu'ils étaient accueillis par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Bravo Ouaidou, à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena.



Après leur arrivée, les membres de l'équipe des SAO ont été conduits à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, où ils ont été chaleureusement accueillis et logés en attendant.