Football : Marius Mouandilmadji n'est plus sous contrat avec le FC Porto

Marius Mouandilmadji a mis fin vendredi au contrat qui le liait au FC Porto depuis 2018.



L'attaquant tchadien de 23 ans était lié au club jusqu'à la fin de la saison prochaine mais, de manière amicale, il a mis fin à ses liens avec le club bleu et blanc, rapporte le média Abola.



Avec seulement deux matchs pour l'équipe principale (et un but, lors des débuts contre Chaves) et 23 (six buts) pour l'équipe B, Marius s'est entraîné ces dernières semaines avec l'équipe secondaire du FC Porto. Il est maintenant libre pour signer sans frais avec n'importe quel club.