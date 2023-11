Football : la CAF "n’a pas de doutes" sur la capacité de la Côte d’Ivoire à réussir une belle CAN

Le Sg de la CAF est présent en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la champions league féminine qui démarre ce dimanche. Il a félicité la Côte Ivoire pour la qualité des infrastructures dédiées à la CAN.



Au terme de la rencontre qui a eu lieu au domicile du Chef du gouvernement à Cocody, le haut responsable de la CAF s’est dit heureux de l’engagement de Robert Beugré Mambé à faire de la compétition une grande réussite, comme le souhaite le Président de la République, Alassane Ouattara.



« J’ai découvert quelqu’un de très passionné, très engagé pour faire de cette CAN la meilleure jamais organisée à ce jour. Ça m’a fait plaisir (…). C’est un sportif né. Il a démontré son engagement de faire de cette CAN une réussite totale », a dit Véron Mosengo-Omba.



Le SG de la CAF a, par ailleurs, affirmé que l’instance continentale « n’a pas de doutes » sur la capacité de la Côte d’Ivoire à réussir une belle CAN en janvier-février prochain.



Véron Mosengo-Omba note un bel engouement pour cette compétition. Pour la presse, ce sont déjà 4000 accréditations (800 en Afrique et le reste hors d’Afrique) qui ont été enregistrées.