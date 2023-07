Football : le Tchadien Casimir Ninga en quête d'un nouveau challenge après Anorthosis

Il y a un an, Casimir Ninga s'est lancé dans une aventure à Chypre en rejoignant le club d'Anorthosis.



L'attaquant avait de grandes ambitions, espérant enchaîner les matchs et mettre à profit ses qualités. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme il l'espérait.



Alors que l'ancien joueur de Montpellier a rempli sa part du contrat en marquant 5 buts en 29 apparitions, son club n'a pas connu la même réussite, explique Foot Mercato.



En effet, âgé de 30 ans, le footballeur a été contraint de quitter Anorthosis en raison de salaires impayés, selon le média en ligne Foot Mercato.



Désormais libre sur le marché, il est en quête d'un nouveau défi. Motivé et prêt à apporter son expérience et ses qualités de buteur, Ninga suscite l'intérêt de plusieurs écuries.



En France, Guingamp le surveille attentivement. À l'étranger, l'Hapoel Tel Aviv est également sur le coup. Il ne fait aucun doute que d'autres clubs se positionneront rapidement.