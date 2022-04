Force G5 Sahel : 423 soldats tchadiens de la base de Wour formés sur le respect des droits

423 éléments du bataillon Tchadien la Force Conjointe G5 Sahel du G5 Sahel basé à Wour, dans la province du Tibesti, ont bénéficié d’une formation sur le respect des droits des personnes dans les opérations militaires, rapporte la force sous-régionale.



La formation a été réalisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme dans la cadre du projet d’appui à la Force Conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux Droits de l’Homme et au droit international humanitaire.



La Force conjointe du G5 Sahel a été créé en 2017 pour répondre à l'expansion des groupes extrémistes armés et violents et à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Les chefs d'états des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritanie, et Niger) ont lancé cette initiative pour améliorer la sécurité et la sûreté de leurs populations locales et créer un environnement favorable pour le développement socio-économique de la région en mutualisant et en intensifiant leurs efforts au niveau national pour combattre les menaces sécuritaires communes.



Le Cadre de conformité est un package innovant qui regroupe des mécanismes et mesures concrets, systématiques et complémentaires se renforçant mutuellement et visant à prévenir, atténuer et remédier aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui pourraient être commises par les forces de sécurité. Il a été conçu pour être un cadre de réduction des risques afin de prévenir les dommages et préjudices aux civils lors de la conduite d'opérations militaires offensives, y compris des opérations antiterroristes.