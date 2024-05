Forum Europe-Afrique : la ministre ivoirienne de l’Education présente les avancées réalisées par son pays

Au cours du forum Europe-Afrique qui a ouvert ses portes ce mardi 07 mai 2024 au palais du Pharo à Marseille, en présence de plusieurs personnalités des deux continents, la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, est intervenue au cours d’un panel sur le thème : « Investir dans l’éducation ou comment construire un leadership inclusif », rapporte le gouvernement ivoirien.



Après un bref exposé sur son parcours, la ministre a présenté les avancées en matière d’éducation et d’alphabétisation en Côte d’Ivoire, les différentes réformes issues des États généraux de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (EGENA), le continuum enseignement général-enseignement technique, les classes passerelles, la révision des curricula, la question de l’employabilité, les questions d’environnement et de transition écologique et bien d’autres.



Aussi, a-t-elle insisté sur les investissements massifs faits par l’État de Côte d’Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara dans le domaine de l’Éducation.



Il s’agit entre autres, de la construction et l’équipement de plusieurs établissements du préscolaire, du primaire et du secondaire, notamment des lycées d’excellence. 168 collèges de proximité ont été construits de 2011 à ce jour afin de rapprocher l’école des familles et des communautés.



Outre les infrastructures, plusieurs autres actions ont été identifiées dans le cadre des EGENA, notamment la valorisation de la profession enseignante, la revalorisation de l’offre éducative, la digitalisation du système éducatif. Selon elle, l’équité et l’inclusion constituent des facteurs déterminants pour l’école de qualité à laquelle aspirent les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d’Ivoire.



Poursuivant, elle a salué la vision et le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara. Grâce aux actions qu’il a initiées depuis son accession à la magistrature suprême, la paix et la stabilité sont des réalités en Côte d’Ivoire.



Cela favorise bien évidemment la mise en œuvre de la politique éducative qui vise également à offrir à la Côte d’Ivoire des ressources humaines de qualité, capables de relever les défis présents et futurs.



Recevant les félicitations de plusieurs personnalités, la ministre Mariatou Koné, par ailleurs présidente de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers et aux organisations qui accompagnent le gouvernement ivoirien dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique éducative.



La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités. On peut citer Mme Oleksandra Matviichuk, Prix Nobel de la Paix 2022, Martine Vessel, présidente de la métropole Aix Marseille-Provence, Rodolphe Saade, président du groupe CMA-CGM, Michelle Saban, présidente du Fonds Vert Mondial et Jean Marc Yacé, maire de la commune de Cocody.