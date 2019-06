INTERNATIONAL Forum économique mondial : 10 startups d'Afrique et des Émirats sélectionnées pour un programme de mentorat

Par Aetos Wire - 24 Juin 2019



Dix startups d'Afrique et des Émirats Arabes Unis ont été choisies pour participer au Programme de Mentorat du Forum économique mondial du secteur organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dubaï (Chambre de Dubaï). Ce programme vise à promouvoir la coopération transfrontalière et aider les participants à étendre leur présence mondiale.



Cinq startups des Émirats Arabes Unis, membres de Dubai Startup Hub, ont été sélectionnées pour participer au programme d'une durée de trois mois. Chacun de ces programmes offre des solutions et des plateformes uniques et innovantes conçues pour répondre aux demandes spécifiques du marché.



Cinq autres startups de l'Afrique rejoindront également le programme, dont: FarmGate Africa, une startup basée au Nigéria qui utilise des technologies de pointe pour connecter les acheteurs internationaux et les clusters agricoles; quip.link, un marché en ligne britannique pour la location et la vente d'équipements de construction basé en Afrique; Complete Farmer, une plateforme d'agriculture de masse basée au Ghana, et axée sur la construction de fermes durables; Engineering Hub limitée, un fournisseur de services et de solutions de technologie d'information pour les plateformes d'intégration mobile et bancaire basée au Rwanda; et RideSafe, une application mobile basée en Ouganda offrant des solutions de santé en temps réel.



Cette sélection marque le début de la deuxième phase du programme, qui comprend des sessions intensives de formation et de mentorat. À l'issue d'une période de trois mois, les startups sélectionnées auront la possibilité de participer à une session lors du 5ème Forum économique mondial sur l'Afrique, qui aura lieu le 18 et 19 novembre à Dubaï, et exposer leurs solutions lors d'un forum de haut niveau.



Avant leur sélection, les 10 startups ont participé au premier événement Chamberthon qui s'est déroulé à Kigali, au Rwanda, plus tôt cette année. À Chamberthon, 20 startups des Emirats Arabes Unis et de l'Afrique ont collaboré ensembles pour développer la structure et les critères du Programme de Mentorat du Forum économique mondial.



Hamad Buamim, président et PDG de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dubaï, a décrit le programme de mentorat comme une occasion unique pour les startups africaines afin qu'elles explorent les possibilités de collaboration et d'expansion avec leurs homologues des UAE dans des domaines clés d'intérêt commun, tels que l'intelligence artificielle, l'agriculture et les technologies financières, ajoutant que les participants peuvent profiter de la plateforme du Forum économique mondial sur l'Afrique 2019 pour démontrer leur potentiel.





