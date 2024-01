INTERNATIONAL Forum économique mondial de Davos 2024 : appel au rétablissement de la confiance

21 Janvier 2024



Le rassemblement mondial a mis en valeur l’engagement des dirigeants des secteurs public et privé, de différentes générations, à tracer collectivement la voie à suivre.





L’édition 2024 du Forum économique mondial (FEM) est désormais terminée, et elle a été aussi mouvementée que prévu. Elle a connu des discussions importantes, comme la conversation autour de l’IA et des défis économiques actuels. Bien plus, dans cet article, nous vous présenterons les moments forts du programme quotidien.



Jour 1 : Cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle du FEM 2024

La réunion annuelle 2024 du Forum économique mondial a débuté dans la soirée du 15 janvier à Davos avec un fascinant concert d'ouverture dédié à deux écosystèmes vitaux : le désert du Sahara et la forêt amazonienne. La cérémonie d'ouverture comprenait la remise des Crystal Awards annuels à trois artistes distingués qui ont contribué de manière significative à la société :

● Diebedo Francis Kere : Originaire du Burkina Faso, Kere a reçu le prix pour son leadership exceptionnel dans la création d'un avenir socialement, économique et écologiquement durable pour la communauté de Gando. Ses projets architecturaux se concentrent sur l'éducation, la santé et l'environnement, illustrant le pouvoir transformateur de l'architecture dans la promotion d'un changement positif.

● Michelle Yeoh : l'actrice de renommée internationale, connue pour ses rôles dans des films tels que "Crouching Tiger Hidden Dragon", "Crazy Rich Asians" et "Star Trek : Discovery", est entrée dans l'histoire en tant que première femme d'origine asiatique à remporter le prix Oscar de la meilleure actrice. Au-delà de ses contributions à l'industrie cinématographique, Yeoh défend la conservation de la faune, la sensibilisation au changement climatique et les pratiques commerciales éthiques.

● Nile Rodgers : le célèbre musicien et producteur Rodgers a été reconnu pour ses efforts extraordinaires en faveur de la paix, de l'égalité et de l'inclusion. Sa musique emblématique, notamment ses collaborations avec des artistes comme Diana Ross, David Bowie et Madonna, a non seulement laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale, mais a également servi de catalyseur de changement social. Rodgers a souligné l’importance de redonner et d’utiliser le pouvoir de la musique pour se connecter avec les gens du monde entier.



Le concert d'ouverture, transformé en une expérience immersive basée sur l'IA par Refik Anadol, a transcendé les performances traditionnelles. Il mettait en vedette un groupe spécialement formé de musiciens de classe mondiale, dont la chanteuse et activiste plusieurs fois primée Angélique Kidjo, le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf et le chanteur, compositeur et guitariste brésilien Will Santt. Le concert symbolisait la profonde inter-connectivité entre les écosystèmes lointains du Sahara et de la forêt amazonienne. Grâce à la puissante combinaison d’art et de plaidoyer, l’événement a réussi à transmettre un message sur l’urgence de l’action environnementale.



Alors que la cérémonie d'ouverture marquait le début de la réunion annuelle, des séances de fond et des tables rondes devaient commencer le 16 janvier. La cérémonie de remise des prix et le concert d'ouverture ont donné un ton vibrant aux discussions à venir, mettant l'accent sur l'interaction entre l'art, le leadership et les défis globaux.



Jour 2 : Appels d'ouverture pour la coopération mondiale

La réunion annuelle de Davos a débuté par un appel fort à la coopération mondiale. Le Pr Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, a souligné la nécessité d'analyser systématiquement les défis mondiaux. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a fait écho à ce sentiment, soulignant le rôle unique de l'Europe dans la promotion de la solidarité mondiale.



Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a exprimé son espoir de paix et de sécurité, grâce à la collaboration internationale, soulignant l'importance de décisions sages et audacieuses.



Le président du Forum économique mondial, Børge Brende, a souligné le rôle crucial de l’unité mondiale. Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Premier ministre du Qatar, a appelé au dialogue pour résoudre le conflit à Gaza, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a proposé un sommet mondial pour la paix. L’appel à un soutien uni à l’Ukraine, notamment face à l’agression russe, a été réitéré par Ursula von der Leyen et Jake Sullivan.



Le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné la nécessité d'une conversation et d'une collaboration mondiales pour stimuler la croissance économique. Cependant, des dirigeants comme le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh ont souligné l'importance de garantir que la croissance économique ne compromette pas l'équité sociale ou la protection de l'environnement. Les Perspectives des économistes en chef indiquent des perspectives économiques mondiales incertaines pour 2024. Le débat sur la politique monétaire a mis en évidence la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt dans certaines économies au cours de l'année à venir, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque centrale de France, la qualifiant d'ère de monnaie équitable.



Impact de l'IA

Les participants ont reconnu l’impact généralisé de l’intelligence artificielle. La session sur l'IA générative a souligné la nécessité d'une reconversion professionnelle pour exploiter le potentiel de l'IA. La gouvernance et l’utilisation responsable étaient au centre des préoccupations, le Premier ministre chinois Li Qiang plaidant en faveur d’un mécanisme mondial de gouvernance de l’IA. La séance sur l'univers en expansion des modèles génératifs a mis l'accent sur l'équilibre délicat entre l'innovation, le libre accès et la réglementation. Des dirigeants comme Satya Nadella (Microsoft) et Ruth Porat (Google) ont discuté des diverses applications de l'IA, en mettant fortement l'accent sur la cyber-sécurité.



Construire les systèmes énergétiques du futur

Face aux chocs sur l’approvisionnement énergétique, Ursula von der Leyen a souligné les efforts de collaboration visant à construire les futurs systèmes énergétiques. La séance sur la transformation de la demande énergétique a souligné l'importance d'améliorer l'efficacité énergétique pour obtenir des avantages allant d'une réduction des factures à une sécurité renforcée. Le lien entre le changement climatique, la santé et le rôle de la technologie dans la dé-carbonisation des industries a été étudié en profondeur.



Jour 3 : L'avenir de la gouvernance mondiale

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à des réformes de la gouvernance mondiale, plaidant pour un « multilatéralisme réformé, inclusif et en réseau ». La session sur le Schisme Nord-Sud a souligné la nécessité de faire entendre diverses voix mondiales pour résoudre les défis.



Les compétences et l’IA ont une fois de plus occupé le devant de la scène, avec des discussions sur l’avenir des chaînes d’approvisionnement et le rôle vital d’une main-d’œuvre qualifiée. Le président français Emmanuel Macron a souligné l'importance de créer des emplois pour soutenir la transition verte et la nécessité d'une éducation adaptée aux besoins du marché du travail. Les discussions sur la requalification, lors de la session Race to Reskill, ont mis en évidence le rôle de la technologie, avec des mises en garde quant à la gouvernance de l'IA de la part de dirigeants comme Brad Smith (Microsoft).



Des dirigeants comme Pedro Sánchez ont appelé à un nouveau modèle de croissance et de collaboration. Le rapport sur l’avenir de la croissance souligne la nécessité d’un nouveau paradigme associant croissance économique et durabilité environnementale. Les discussions sur la confiance dans l’économie ont mis l’accent sur la collaboration et le dialogue interdisciplinaire.



Jour 4 : Sécurité et résilience mondiales

Le président israélien Isaac Herzog a abordé le conflit à Gaza, appelant au soutien international. La collaboration entre divers espaces a été soulignée, reconnaissant la complexité des défis mondiaux. Le défi que représente la désinformation pour la sécurité mondiale a été souligné lors de la session Défendre la vérité.



Les discussions sur l’IA ont porté sur la géopolitique, la réglementation et la nécessité d’une collaboration mondiale. L'urgence de faire avancer la transition énergétique a dominé les discussions, l'accent étant mis sur les obstacles et le financement lors de sessions telles que la dé-carbonisation des marchés émergents.



L'importance du commerce et de l'investissement en tant que moteurs de la croissance économique a également été soulignée. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, a souligné la relation bidirectionnelle entre croissance et commerce, plaidant pour un changement de mentalité en faveur du commerce et de la mondialisation.



Jour 5 : Clôture de la 54ème réunion annuelle du FEM : un appel à reconstruire la confiance

La réunion annuelle 2024 du Forum économique mondial à Davos s'est achevée vendredi dernier, faisant écho à un appel retentissant à rétablir la confiance face à l'escalade de l'incertitude mondiale. Reconnaissant l’urgence de lutter contre la fragmentation et la polarisation croissantes, la réunion a fourni une plate-forme cruciale pour favoriser le dialogue, la coopération et les partenariats orientés vers l’action.



Vision du président du FEM : un nouvel esprit de solidarité

Le président du FEM, Borge Brende, a souligné le rôle central du forum dans l'instauration d'un « nouvel esprit de solidarité » à l'échelle mondiale. Il a souligné le potentiel d'obtention de « résultats solides », grâce à la coopération internationale, soulignant la nécessité d'efforts collectifs pour relever les défis critiques et complexes auxquels le monde est confronté.



Dans son discours de clôture, Brende a reconnu les défis multiformes auxquels le monde est confronté, allant de la hausse des températures mondiales à une économie fragile et à la détérioration du paysage sécuritaire. Ces défis, a-t-il souligné, transcendent les frontières et touchent chaque individu sur la planète. La réunion annuelle a servi de plateforme pour affronter ces défis de front.



Brende a reconnu l'érosion des fondements de la coopération et de la confiance au cours des dernières années. Il a souligné l'importance des discussions de la semaine sur le rétablissement de la confiance, au cours desquelles des dirigeants de divers secteurs et générations ont démontré ce qui peut être réalisé grâce à la collaboration.



Exprimant sa fierté des réalisations du sommet de Davos, Brende a souligné la nécessité de poursuivre les progrès réalisés la semaine dernière dans l'année à venir. L’accent reste mis sur la reconstruction de la confiance dans l’avenir, dans la capacité à surmonter les défis et, surtout, les uns envers les autres. Près de 3 000 participants venus de plus de 120 pays se sont réunis à Davos pour la 54ème réunion annuelle du FEM.



Plus de 450 sessions et ateliers ont fourni un paysage riche pour le dialogue, le débat et l'alignement sur diverses perspectives. Le rassemblement mondial a mis en valeur l’engagement des dirigeants des secteurs public et privé, de différentes générations, à tracer collectivement la voie à suivre.









