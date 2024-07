INTERNATIONAL Forum politique des Nations Unies sur les ODD : le Tchad dévoile les grandes lignes de son Plan National de Développement

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 18 Juillet 2024



La ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget, chargée de l’Économie et du Plan, Mme Fatima Haram Acyl a fait une importante déclaration pour le compte du Tchad, lors du débat général du segment ministériel du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, tenu au siège des Nations Unies (New-York), du 8 au 17 juillet 2024.





A l’occasion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, un segment ministériel de trois jours, organisé conjointement avec le segment de haut niveau de l'ECOSOC, a eu lieu du 15 au 17 juillet 2024 au siège de l’ONU à New York.



Le débat général avait pour thème « Du sommet des ODD au sommet de l'avenir (22-23 septembre 2024) ». La rencontre du mardi 16 juillet avait porté essentiellement sur les déclarations faites par les États membres, dans un minutage bien défini par le président de séance. C’est ainsi que celle du Tchad a été délivrée, par Mme Fatima Haram Acyl, ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget, chargée de l’Économie et du Plan, en présence des autres membres de la délégation tchadienne.



Dès le début de son propos, la ministre Fatima a relevé un ensemble de phénomènes cruciaux qui constituent une menace pour l’humanité. En effet, les conséquences du changement climatique, les pandémies, les crises économiques, les déplacements forcés des populations et les différents conflits armés dans le monde, mettent, selon elle, de plus en plus en évidence, les lacunes du système mondial actuel et l’incapacité à trouver des solutions efficaces aux crises mondiales.



Et comme la plupart des pays en développement, le Tchad est confronté à des défis tels que l’accès limité aux soins de santé et à l’éducation, l’insécurité alimentaire et la sécurité qui constituent des entraves à son développement. Toutefois, « le pays consent des sacrifices et des efforts pour surmonter ces obstacles, afin de respecter ses engagements envers la communauté internationale et assurer un développement harmonieux à sa population », dira la ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget, chargée de l’Économie et du Plan.



Cependant, le pays aspire à une paix durable et à un développement durable pour le bien-être de ses citoyens. «C’est ainsi que le nouveau Plan National de Développement (PND), en cours de finalisation et qui se projette sur les cinq prochaines années, compte être inclusif, réaliste et à la hauteur des ambitions des populations », annonce Mme Fatima Haram Acyl.



Pour ce faire, l’accent sera notamment mis sur la diversification économique, avec l’internalisation de l’économie, tout en se focalisant sur les secteurs clés de l’économie, tels que l’élevage, l’industrie, les services et les mines.



Sur le plan de la croissance économique, la ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget du Tchad annonce que son pays a entrepris des réformes des finances publiques, afin d’assainir ses recettes intérieures, en vue d’atteindre les 1000 milliards des recettes propres hors pétrole, d’ici 2025. L’objectif est d’arriver à 2000 milliards, durant les cinq prochaines années de la mise en œuvre du PND.



L’on apprendra également que les autorités tchadiennes ambitionnent, à travers le PND, de doubler la production vivrière par la mécanisation de l’agriculture et l’encadrement des agriculteurs. Par ailleurs, le gouvernement se projette dans une vaste industrialisation pour la transformation des produits locaux (sésame, l’anacarde, les arachides etc.), en mettant l’accent sur l’électrification des grandes agglomérations, à travers les énergies vertes, dont le solaire.



D’autres importants investissements en faveur des jeunes, des femmes et des filles sont prévus dans l’agenda du gouvernement, pour accroitre la productivité de cette couche de la population, et accompagner la transformation économique du pays.



« En matière de consolidation de la paix, le Tchad a assuré une transition apaisée qui a permis un retour à l’ordre constitutionnel cette année. Aujourd’hui, le Tchad jouit d’une stabilité et constitue le seul pays de refuge qui accueillent les populations de ses pays voisins en proie aux multiples crises sécuritaires », précise Mme Fatima Haram Acyl.



Tout en soulignant que son pays a souffert de conflits internes et de tensions régionales qui ont impacté sur son processus de développement, « nous croyons fermement que la coopération internationale et le dialogue multilatéral sont les clés pour surmonter ces défis », va-t-elle préciser.



Enfin, la ministre déléguée auprès du ministre des Finances et du Budget, chargée de l’Économie et du Plan du Tchad dira que son pays appelle toute la communauté internationale à se mobiliser aux côtés des pays en développement. Car, il s’agit de les soutenir à accéder aux financements conséquents, afin d’atteindre les objectifs de développement durable pour le salut des populations.



Il faut rappeler que c’est sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC), que le Forum politique de haut niveau sur le développement durable, s’est tenu au siège des Nations Unies (New-York), du 8 au 17 juillet 2024. Le thème retenu à cette occasion était : « Renforcer l'Agenda 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples : la mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. »











