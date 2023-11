France: Un officier de l’armée meurt lors d’un entraînement de préparation opérationnelle

« Profondément attristé par l’annonce du décès du capitaine Mathieu Gayot lors d’un entraînement de préparation opérationnelle en France. Mes pensées et tout le soutien de l’armée de Terre à sa famille, ses proches, et ses camarades du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales et de l'ALAT - Aviation légère de l'armée de Terre », a indiqué sur un tweet, dimanche 12 novembre 2023, le Général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre.



« Toute l'armée de Terre salue son engagement », a relevé le Général d’armée Pierre Schill.