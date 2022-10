France : le pâtissier tchadien Hissein Mahmoud élu meilleur artisan par un guide gastronomique

Le pâtissier tchadien, le chef Hissein Mahamoud, a été élu meilleur artisan de l'année 2022 par le guide Lebey, guide des restaurants et bistrots de Paris et d'ailleurs.Hissein Mahamoud est membre des Toques Françaises, une association qui fait la promotion de la gastronomie et des jeunes ‍chefs ‍les ‍plus ‍talentueux.Sur sa page Facebook, le ministère tchadien des Affaires étrangères salue la réussite de l'ambassadeur de la gastronomie tchadienne.L'ambassade de France au Tchad met en avant l'excellence des relations entre les deux pays.En janvier 2021, le chef pâtissier Hissein Mahamoud a lancé la 3ème édition de sa masterclass à N'Djamena, au grand bonheur des passionnés de pâtisserie.