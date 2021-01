Tchad : à la découverte du chef pâtissier Mahamoud Hissein

Au micro de la journaliste Aristide Djimalde, le chef pâtissier s'explique sur ses projets futurs envisagés au Tchad ; ses innovations gastronomiques réalisées en France notamment à base notamment de spiruline, un produit découvert au Tchad ; et son rôle d'ambassadeur du Tchad en hexagone.



Mahamoud Hissein répond également à nos questions sur les défis liés à la malnutrition et l'évolution des habitudes alimentaires. Le 11 décembre 2020, le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale a estimé que face à la malnutrition et à la croissance démographique, l'évolution des habitudes alimentaires va inéluctablement nous conduire vers la consommation de cafards et autres insectes. Mahamoud Hissein explique que des farines à base de ces insectes ont déjà commencé à être produites dans certains pays.