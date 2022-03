Frontière Tchad-Niger : le préfet du Kanem Ouest en mission de sécurité

La mission du préfet du département du Kanem Ouest, Abdellatif Bahar Abakoura, a débuté le 5 mars 2022. Il est accompagné des éléments des forces de défense et de sécurité de sa circonscription administrative.



Pour lui, le but de la mission à la frontière Tchad-Niger est notamment de contrôler les passagers venant du Niger et renforcer la sécurité.



Le préfet du département du Kanem Ouest, Abdellatif Bahar Abakoura, a souligné qu'il s'agit d'une zone de turbulence et que la vigilance doit être de mise avec une sécurité renforcée.